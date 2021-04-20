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Дачники получат право на новую льготу
фото: olm_ko (pixabay.com)

Официально: дачники получат право на новую льготу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:41 20.04.2021

Россияне смогут частично компенсировать строительство дома на садовом участке. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на письмо Минфина.

Дачники смогут указать расходы на постройку дома в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13 процентов от общей суммы затрат, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Таким образом, максимальная сумма для возврата составит 260 тысяч рублей. Рассчитывать на выплату могут только владельцы участков, на которых размещены жилые дома. При этом есть еще одно обязательное условие — постройка должна быть оформлена в собственность.

Льготой смогут воспользоваться владельцы домов, зарегистрированные в собственность не раньше 2019 года.

Официально: дачники получат право на новую льготу

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