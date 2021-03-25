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В Симферополе собираются снести гаражи во дворе многоквартирного дома №3 по ул. Маршала Жукова
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Официально: Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 21:05 25.03.2021

Новые правила должны заработать с 1 сентября 2021 года. Зарегистрировать свой капитальный гараж, ждущий легализации, может быть, еще с советских времен, станет намного проще. Также, отмечает «Российская газета», предлагается распространить упрощенный порядок регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года.

Как рассказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, помимо прочего, проектом закрепляются в Земельном кодексе гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью — указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

В целом инициатива упрощает регистрацию капитальных гаражей и земли под ними. Для того чтобы стать полноправным хозяином, гражданину нужно будет подать заявление в местную администрацию и приложить любой документ, подтверждающий право на постройку. Администрация сама подаст заявление на регистрацию и земли, и гаража.

Также предлагается распространить упрощенный порядок регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Речь идет о тех участках, которые ранее выделили гаражным или гаражно-строительным кооперативам именно под строительство гаражей. Эта норма не коснется так называемых ракушек, — пояснил Павел Крашенинников.

Законопроектом определяется перечень возможных документов, подтверждающих права гражданина. Эти документы должны представляться им вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, к заявлению может быть приложен договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и т.д.

Источник:  Российская газета

Официально: Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»

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