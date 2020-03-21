Официально: граница Крыма с Украиной закрыта до 1 мая

Правительство Российской Федерации приняло решение закрыть границу Крыма с Украиной.
Так, граница будет закрыта с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая 2020 года. Как сообщает пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК и г. Севастополю запрет касается иностранных граждан (в частности, Украины)и лиц без гражданства, за исключением:
— аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации;
— членов семей указанных лиц;
— водителей автомобилей международного автомобильного сообщения;
— экипажей воздушных и морских судов;
— членов официальных делегаций;
— лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника;
— лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (имеющих вид на жительство).