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Официально: экспорт сельхозпродукции Крыма с начала года – на сумму свыше пяти миллионов долларов

Официально: экспорт сельхозпродукции Крыма с начала года – на сумму свыше пяти миллионов долларов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:59 13.05.2021

Крым поставляет за рубеж пшеницу и вино.

Более 5 млн. долларов составил экспорт сельхозпродукции с начала года. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова. До конца года в планах минсельхоза РК довести показатели экспорта продукции АПК до 12 млн. долларов США.

Процент выполнения планового показателя в рамках реализации Регионального проекта «Экспорт продукции АПК» с начала этого года составил 42,5%. Напомню, за 2020 год экспорт продукции АПК из Республики Крым составил 18,2 млн. долларов США, что в 2,9 раза больше планового значения, установленного региональным проектом на 2020 год, – отметила замминистра.

Алиме Зарединова рассказала, что основными направлениями экспорта пшеницы и крымского вина по-прежнему являются Египет, Ливия, Саудовская Аравия, Судан, Нигерия, Турция, Арабские Эмираты и Израиль, а также Украина, Казахстан, Киргизия, Беларусь и Китай.

Напомним, методика расчета показателя «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)» разрабатывается Минсельхозом России. Результатом регионального проекта определено достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,015 млрд долларов США к концу 2024 году.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.

Официально: экспорт сельхозпродукции Крыма с начала года – на сумму свыше пяти миллионов долларов

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