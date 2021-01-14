Официально: электронные трудовые книжки введены

С 1 января 2021 года работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию стал возможностью, но не обязанностью. Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения на информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Главный плюс электронных трудовых книжек — они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали. Тем, кто восстанавливал стаж, раньше приходилось изрядно помучиться. А зачастую это оказывалось просто невозможно сделать, если, например, организация ликвидировалась. Источник: Нотариальная палата Севастополя