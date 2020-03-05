Официально: коронавирус снизил спрос на туры по всем направлениям, включая поездки в Крым

Ситуация с новым коронавирусом привела к снижению спроса на туры среди россиян по всем направлениям, включая внутрироссийские. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Страдают все направления, включая Россию. Снижение спроса касается всех направлений, включая внутренние, — сказала Ломидзе.

По ее словам, туристы «в принципе боятся куда-то ехать, даже по России«.

Общий объем бронирований на всех направлениях в совокупности, включая российские массовые в организованном сегменте — Крым, Краснодарский край — упал точно на 20-25%, — сказала она, отметив, что акции раннего бронирования могут быть продлены до середины апреля.

По словам эксперта, говорить, что сезон провалится, еще рано, но динамика – «к понижению».

К середине — концу марта при сохранении нынешнего истеричного информационного поля по поводу коронавируса, какой будет объем продаж на лето сказать сложно, — добавила Ломидзе. — Когда мы говорим о перспективах сезона, мы говорим не о перспективах выездного туризма, мы говорим о перспективах всего туризма. Пока они туманны.

АТОР оценивает ситуацию на туристическом рынке, по словам Ломидзе, как «беспрецедентную, требующую беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний«.

Я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей — от детского туризма до делового. Все сферы индустрии — гостиничный бизнес, транспортный, туристический. В более или менее стабильной ситуации находятся только онлайн-агрегаторы и системы бронирования, так как их не коснулись рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора, — сказала она.

По данным АТОР, убыток всей туриндустрии будет исчисляться миллиардами долларов.