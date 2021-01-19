Официально: Крым готов к проведению массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции

Крым готов к проведению массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, комментируя начало массовой вакцинации против COVID-19 в Крыму.

Мы уже получили 8042 дозы вакцины, также 800 доз направлено в Ялтинскую больницу ФМБА. Таким образом, мы уже можем начинать массовую вакцинацию крымчан против COVID-19. На сегодняшний день уже привито 1091 человек, 188 получили вторую дозу вакцины. До конца февраля текущего года в Крым будет поставлено 84600 доз вакцины, — сообщила Елена Романовская.

Вице-премьер рассказала каким образом нужно записаться на вакцинацию: необходимо позвонить в регистратуру медицинского учреждения либо записаться через WhatsApp-приемные, которые работают в каждом медучреждении, или воспользоваться порталом Госуслуг.

Министерством здравоохранения сейчас активно проводится работа по сопряжению всех данных для формирования единой очереди, что даст возможность пригласить каждого крымчанина в определенное время во избежание очередей, проведения качественного осмотра вакцинируемого, — рассказала Романовская.

Всего в Крыму открыт 31 прививочный кабинет, их количество будет увеличиваться. Для соблюдения температурного режима закуплено 168 морозильных камер. Кроме того, планируется осуществление выездов прививочных бригад на предприятия, где будут созданы необходимые условия для проведения вакцинации.

Также вице-премьер проинформировала о том, какие требования необходимо соблюдать, какие имеются ограничения.

Если присутствуют симптомы недомогания, прививку необходимо перенести. Вакцину можно получать гражданам старше 18 лет, не имеющих противопоказаний. К ним могут быть отнесены серьезные хронические заболевания аутоиммунной системы. Для проведения вакцинации необходима консультация лечащего врача. Также не рекомендуется прививаться кормящим и беременным женщинам. Что касается наших граждан старше 55-ти лет и людей с хроническими заболеваниями: их мы в первую очередь приглашаем провакцинироваться, чтобы защититься от болезни, — подчеркнула крымский вице-премьер.

Елена Романовская акцентировала внимание на том, что препарат вводится внутримышечно двумя этапами, второй этап – через 21 день. В день прививки нужно заполнить анкету, ответственность за достоверность данных несет пациент. Проводится осмотр человека медицинским работником, выдается информационный материал с указанием поставакционных симптомов. Гражданин дает добровольное согласие на проведение прививки.

Вакцина абсолютно безопасна, она проверена. Каждый человек индивидуален – кто-то и не заметит проведенную вакцину, кто-то может почувствовать недомогание. Все симптомы необходимо заносить в дневник вакцинированного. Подобные симптомы могут быть при вакцинировании против гриппа, — подытожила Елена Романовская, призвав крымчан активно записываться в медучреждения для проведения вакцинации против COVID-19.

Фото: rk.gov.ru