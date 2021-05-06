Официально: Крым водой на ближайшие годы обеспечен

Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, однако с учетом перспектив развития региону необходимо искать новые источники водоснабжения. Такой итог подвел после рабочей поездки на полуостров Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети, — заявил Вице-премьер.

Он уточнил, что среди вариантов для обеспечения Крыма водой рассматриваются новые водозаборы, добыча воды из-под Азовского моря, опреснение морской воды. Кроме того, ключевыми вопросами остаются замена трубопроводов и снижение потерь, а также совершенствование системы учета.

По словам Хуснуллина, Россия решит вопрос водоснабжения Крыма самостоятельно и без участия Украины, которая несправедливо лишила полуостров водных ресурсов.

Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей, — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что действия официального Киева можно расценивать как геноцид. Хуснуллин согласился с такой оценкой: «Это геноцид, да, поддерживаю«.

Как сообщил Вице-премьер, окончательное решение по строительству опреснительной установки в Крыму пока не принято, этот способ получения воды будет крайней мерой.

Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Как крайний вариант она у нас в программе есть. Если будет не хватать воды — будем использовать эту систему, — сказал Хуснуллин.

Он также опроверг сообщения западных и украинских СМИ об использовании на Бештерек-Зуйском водозаборе оборудования из стран, которые ввели санкции в отношении Крыма. Речь шла о том, что в Крыму применяют «санкционные» насосы производства компании «Siemens».

По материалам ТАСС и пресс-службы Главы РК.