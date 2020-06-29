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Официально: крымчане активно голосуют по вопросу изменений в Конституцию РФ

Официально: крымчане активно голосуют по вопросу изменений в Конституцию РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:18 29.06.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил высокую явку жителей Республики в ходе Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. По его информации, проголосовало 52% избирателей.

Крымчане показывают достаточно высокий уровень активности на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. По информации избирательной комиссии Республики Крым, на конец дня 28 июня проголосовало 52% зарегистрированных избирателей (775 092 человека, в том числе 380 519 голосовали в помещениях для голосования), — заявил Аксёнов.

Он еще раз подчеркнул, что в Крыму сделано все необходимое, чтобы процесс голосования был максимально прозрачным, безопасным и удобным для людей.

Официально: крымчане активно голосуют по вопросу изменений в Конституцию РФ

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