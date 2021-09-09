Официально: налоговые поступления в бюджет Севастополя выросли на 26 процентов

На заседании расширенной коллегии УФНС России по г. Севастополю подведены итоги работы налоговых органов города Севастополя за 8 месяцев текущего года.

Докладывая об итогах деятельности налоговой службы региона, руководитель Управления А.Н. Могила отметил, что статистические показатели текущего года фиксируются со значительным ростом к прошлогоднему периоду, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории Севастополя за 8 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет страны мобилизовано 13,4 миллиарда рублей, показатель аналогичного периода 2020 года превышен на 22 %.

Поступления в Федеральный бюджет возросли на 12 % и составили 3,7 миллиарда рублей.

В бюджет субъекта за истекший период мобилизовано 9,7 миллиарда рублей, что на 26 % или на 1 миллиард 994 миллионов рублей выше уровня 2020 года.

В государственные внебюджетные фонды за 8 месяцев 2021 года поступило 7,7 миллиарда рублей страховых взносов, что на 12 % выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года – превышение составляет 6,9 миллиарда рублей.

По результатам контрольной работы за отчетный период текущего года Управлением дополнительно начислено 155 миллионов рублей. При этом 67 % доначислений обеспечено по результатам выездных проверок и 33 % – по камеральным.

В ходе коллегии обсудили результаты мероприятий по реализации двух отраслевых проектов ФНС России – проекта «Общественное питание» и проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках города. С начала года проведено свыше 5,5 тысяч мероприятий. С начала года проведено 177 проверок соблюдения законодательства о применении ККТ, 149 из которых в рамках отраслевых проектов.

И как следствие этой работы — динамика выручки на рынках города существенно выросла. Так, по результатам первого квартала зафиксирован 25 процентный прирост выручки, во втором квартале текущего года объем выручки превысил прошлогодний уровень на 74 процента.

Оценивая итоги проделанной работы, А. Н. Могила отметил, что выявление нарушений и наказание налогоплательщика не является целью проведения контрольных мероприятий. Основная задача Управления – это профилактика нарушений налогового законодательства и стимулирование организаций к добровольному уточнению налоговых обязательств. Он поставил перед членами коллегии задачу по обеспечению динамики поступлений налогов и страховых взносов на уровне, соответствующем индикаторам экономики, а также по обеспечению эффективных мероприятий, направленных на снижение совокупной задолженности и сокращение рисков образования нового долга.

В заседании коллегии приняли участие главный федеральный инспектор по городу Севастополю аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе А.И.Акулов, заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя А.Н. Парикин, директор Департамента финансов города Севастополя В.В. Штоп.

Приглашенные руководители поблагодарили коллектив Управления за достигнутые результаты и эффективное взаимодействие, отметив профессиональный подход и высокую функциональность налогового ведомства региона.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе