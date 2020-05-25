Официально: объём ипотечного кредитования в апреле сократилось на 18%

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей. По сравнению с мартом выдачи сократились на 33% по количеству и на 39% по объему. В сравнении с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%.

Ипотечное кредитование в апреле сократилось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования. Дело в том, что у сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата еще до введения карантина. Кроме того, поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость в марте. В апреле рынок недвижимости замер, что, вероятно, отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Артура Александровича.

период 2016 2017 2018 2019 2020 месячное изм., % годовое изм., % количество кредитов, тыс. шт. январь 33,1 38,0 74,0 72,2 77,4 -49% 7% февраль 75,6 52,7 96,7 94,4 107,7 39% 14% март 56,5 76,0 110,2 92,2 121,8 13% 32% апрель 69,1 73,3 116,8 99,7 81,5 -33% -18% объем кредитов, млрд руб. январь 56,1 69,7 140,4 157,5 188,8 -47% 20% февраль 133,1 96,3 190,8 209,3 266,9 41% 28% март 95,8 142,3 220,0 206,3 303,8 14% 47% апрель 114,1 136,7 235,8 224,5 184,0 -39% -18%

период 2016 2017 2018 2019 2020 средняя сумма, млн руб. январь 1,70 1,84 1,90 2,18 2,44 февраль 1,76 1,83 1,97 2,22 2,48 март 1,69 1,87 2,00 2,24 2,49 апрель 1,65 1,87 2,02 2,25 2,26 средний срок, месяцев январь 166 168 167 189 196 февраль 166 167 170 192 199 март 166 166 173 194 198 апрель 160 167 174 196 199 средняя ПСК, % январь 13,2% 12,6% 10,8% 11,2% 10,4% февраль 13,0% 12,7% 10,7% 11,6% 10,2% март 13,7% 12,5% 10,7% 11,9% 10,1% апрель 13,6% 12,4% 10,6% 12,1% 10,1%

Выдачи ипотеки в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г.

№ Регион кол-во, тыс. шт. динамика, % объем, млрд руб. месячное изм., % 1 МОСКВА 4,2 -53% 21,4 -56% 2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,8 -49% 13,3 -52% 3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3,4 -44% 10,5 -48% 4 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3,3 -20% 6,9 -25% 5 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 2,9 -35% 6,0 -40% 6 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 2,8 -36% 5,5 -38% 7 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,6 -19% 5,6 -24% 8 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,4 -20% 3,8 -22% 9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 2,1 -29% 4,4 -30% 10 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2,1 -38% 4,3 -40% 11 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2,0 -6% 3,3 -12% 12 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,9 -36% 3,4 -39% 13 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1,8 -37% 3,3 -39% 14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,8 -31% 3,4 -37% 15 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 1,8 -16% 2,9 -20% 16 ХМАО 1,7 -23% 4,4 -25% 17 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,6 -32% 3,0 -35% 18 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,5 -17% 3,1 -20% 19 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,4 -31% 2,5 -35% 20 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,3 -31% 2,4 -31% 21 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,3 -16% 2,1 -19% 22 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,3 -28% 2,2 -29% 23 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,2 -37% 2,1 -41% 24 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1,1 -22% 3,4 -23% 25 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,1 -13% 1,7 -20% 26 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,1 -37% 2,0 -42% 27 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,1 -35% 2,8 -38% 28 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 1,0 -21% 1,8 -29% 29 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,0 -30% 1,5 -35% 30 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1,0 -40% 2,0 -44%

* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале .

СПРАВКА: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) — одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 420 миллионов кредитных историй.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru

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