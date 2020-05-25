Официально: объём ипотечного кредитования в апреле сократилось на 18%

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей. По сравнению с мартом выдачи сократились на 33% по количеству и на 39% по объему. В сравнении с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%.
Ипотечное кредитование в апреле сократилось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования. Дело в том, что у сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата еще до введения карантина. Кроме того, поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость в марте. В апреле рынок недвижимости замер, что, вероятно, отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Артура Александровича.
|период
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|месячное изм., %
|годовое изм., %
|количество кредитов, тыс. шт.
|январь
|33,1
|38,0
|74,0
|72,2
|77,4
|-49%
|7%
|февраль
|75,6
|52,7
|96,7
|94,4
|107,7
|39%
|14%
|март
|56,5
|76,0
|110,2
|92,2
|121,8
|13%
|32%
|апрель
|69,1
|73,3
|116,8
|99,7
|81,5
|-33%
|-18%
|объем кредитов, млрд руб.
|январь
|56,1
|69,7
|140,4
|157,5
|188,8
|-47%
|20%
|февраль
|133,1
|96,3
|190,8
|209,3
|266,9
|41%
|28%
|март
|95,8
|142,3
|220,0
|206,3
|303,8
|14%
|47%
|апрель
|114,1
|136,7
|235,8
|224,5
|184,0
|-39%
|-18%
|период
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|средняя сумма, млн руб.
|январь
|1,70
|1,84
|1,90
|2,18
|2,44
|февраль
|1,76
|1,83
|1,97
|2,22
|2,48
|март
|1,69
|1,87
|2,00
|2,24
|2,49
|апрель
|1,65
|1,87
|2,02
|2,25
|2,26
|средний срок, месяцев
|январь
|166
|168
|167
|189
|196
|февраль
|166
|167
|170
|192
|199
|март
|166
|166
|173
|194
|198
|апрель
|160
|167
|174
|196
|199
|средняя ПСК, %
|январь
|13,2%
|12,6%
|10,8%
|11,2%
|10,4%
|февраль
|13,0%
|12,7%
|10,7%
|11,6%
|10,2%
|март
|13,7%
|12,5%
|10,7%
|11,9%
|10,1%
|апрель
|13,6%
|12,4%
|10,6%
|12,1%
|10,1%
Выдачи ипотеки в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020 г.
|№
|Регион
|кол-во, тыс. шт.
|динамика, %
|объем, млрд руб.
|месячное изм., %
|1
|МОСКВА
|4,2
|-53%
|21,4
|-56%
|2
|МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3,8
|-49%
|13,3
|-52%
|3
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|3,4
|-44%
|10,5
|-48%
|4
|СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|3,3
|-20%
|6,9
|-25%
|5
|ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА
|2,9
|-35%
|6,0
|-40%
|6
|БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА
|2,8
|-36%
|5,5
|-38%
|7
|НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2,6
|-19%
|5,6
|-24%
|8
|ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2,4
|-20%
|3,8
|-22%
|9
|КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
|2,1
|-29%
|4,4
|-30%
|10
|КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|2,1
|-38%
|4,3
|-40%
|11
|КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|2,0
|-6%
|3,3
|-12%
|12
|САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,9
|-36%
|3,4
|-39%
|13
|ПЕРМСКИЙ КРАЙ
|1,8
|-37%
|3,3
|-39%
|14
|НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,8
|-31%
|3,4
|-37%
|15
|АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
|1,8
|-16%
|2,9
|-20%
|16
|ХМАО
|1,7
|-23%
|4,4
|-25%
|17
|РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,6
|-32%
|3,0
|-35%
|18
|ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,5
|-17%
|3,1
|-20%
|19
|ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,4
|-31%
|2,5
|-35%
|20
|ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,3
|-31%
|2,4
|-31%
|21
|УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|1,3
|-16%
|2,1
|-19%
|22
|ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,3
|-28%
|2,2
|-29%
|23
|САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,2
|-37%
|2,1
|-41%
|24
|ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
|1,1
|-22%
|3,4
|-23%
|25
|КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,1
|-13%
|1,7
|-20%
|26
|ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,1
|-37%
|2,0
|-42%
|27
|ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,1
|-35%
|2,8
|-38%
|28
|СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
|1,0
|-21%
|1,8
|-29%
|29
|ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,0
|-30%
|1,5
|-35%
|30
|ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
|1,0
|-40%
|2,0
|-44%
* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем
СПРАВКА: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) — одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 420 миллионов кредитных историй.
Официальные сайты ОКБ —
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