Официально: ОКБ пересчитало Индивидуальный Кредитный Рейтинг россиян

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) разработало и запустило новую модель расчета Индивидуального Кредитного Рейтинга (ИКР) и пересчитало кредитный рейтинг россиян. Теперь Бюро оценивает кредитную историю заемщиков по шкале от 1 до 999 баллов: чем выше рейтинг – тем ниже кредитный риск заемщика, тем лучше он выглядит в глазах банков и других кредиторов. Ознакомиться со своим новым рейтингом заемщики могут бесплатно в Личном кабинете на сайте ОКБ при запросе кредитной истории.

В старой модели шкала ИКР варьировалась от 0 до 1250 баллов. Новая шкала (от 1 до 999) стала проще и понятнее для пользователей. При этом при переходе на новую шкалу оценка кредитоспособности в большинстве случаев осталась прежней: если у заемщика хорошая кредитная история и прежний рейтинг был высоким, то и новый рейтинг останется на высоте, но уже по новой шкале. Конечно, для некоторых клиентов оценка все же изменилась в ту или иную сторону из-за методологических новшеств.

Существенное отличие новой модели от старой в том, что рейтинг больше не зависит от действий третьих лиц, а только от самого заемщика. Например, недавние запросы кредитной истории заемщика от банков и МФО больше не будут негативно влиять на его рейтинг. Это более точно соответствует вероятности одобрения нового кредита, поскольку все большее число банков отходит от практики учёта числа запросов в оценке уровня невозврата кредита. Также при расчете ИКР теперь будут учитываться более стабильные показатели. Для заемщиков это означает, что оценка их кредитоспособности будет меняться не так быстро, как и жизненные обстоятельства.

Предыдущая модель рейтинга была построена на данных, имевшихся в Объединенном Кредитном Бюро в 2017 году. Тогда в базе ОКБ хранилась информация о 285 млн кредитах и займах. Новая модель отталкивается от актуальной на сегодняшний день информации из базы кредитных историй ОКБ, которая насчитывает уже более 515 миллионов кредитных историй.

Шарма Сандип, директор по развитию розничного бизнеса ОКБ:

Мы делаем этот важный для заемщиков инструмент еще более полезным и понятным, поэтому в ближайшие месяцы начнем отображать как в составе кредитного отчета, так и на экране Личного кабинета ОКБ перечень факторов, максимально влияющих на расчет ИКР. Кроме того, мы начнем давать персональные советы, как заемщик может улучшить свою кредитную историю и свой кредитный рейтинг.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

В странах с развитой банковской системой кредитный рейтинг давно уже стал визитной карточкой заемщиков. В России пока ещё не уделяют большого внимания финансовой репутации, поэтому при создании нового Индивидуального Кредитного Рейтинга мы рассчитывали, что раскрытие секретов его расчета повысит интерес россиян к осознанному формированию своей кредитной истории, ответственному отношению к долговым обязательствам и принятию финансово грамотных решений.

Индивидуальный Кредитный Рейтинг – это оценка кредитной истории заемщика, выраженная в баллах. Такую оценку Объединенное Кредитное Бюро обязано проводить по закону, а также предоставлять ее заемщику вместе с кредитным отчетом два раза в год бесплатно. При принятии решения о предоставлении потенциальному заемщику кредита банки и другие кредиторы, как правило, оценивают кредитоспособность похожим образом.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам третьего квартала 2021 года ОКБ хранит информацию примерно о 510 млн кредитах и займах.