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 Официально «переназначен». Вадим Волченко – министр курортов и туризма Крыма
Фото: минкурортов РК

Официально «переназначен». Вадим Волченко – министр курортов и туризма Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 18:56 23.12.2019

Глава РК Сергей Аксёнов официально назначил Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма. Соответствующий указ опубликован на официальном портале Совмина Республики.

Назначить Волченко Вадима Александровича на государственную должность Республики Крым — министра курортов и туризма Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, — сказано в документе.

Напомним, 18 декабря кандидатура Волченко была согласована на соответствующую должность Государственным советом республики.

Вадим Волченко возглавляет министерство курортов и туризма Крыма с начала июля 2017 года. На этой должности он сменил Сергея Стрельбицкого. До назначения министром Волченко возглавлял региональное подразделение МИА «Россия Сегодня» в Симферополе. С ноября 2010 года до 27 февраля 2014 года занимал должность председателя Республиканского комитета АР Крым по информации. До этого (с 1994 по 2010 годы) работал ведущим информационно-музыкальных программ на радио, продюсером, занимал руководящие должности в медиахолдинге.

Официально «переназначен». Вадим Волченко – министр курортов и туризма Крыма

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