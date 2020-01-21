Официально: по итогам 2019 года бюджет Крыма исполнен с дефицитом в 275,3 млн. рублей

По предварительным данным за 2019 год бюджет Республики Крым исполнен с дефицитом в 275,3 млн. рублей, обеспеченным в полном объеме соответствующими источниками финансирования. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, объем поступивших доходов составил 176,8 млрд. руб. (97,4% к общему объему утвержденных доходов бюджета республики на 2019 год), в том числе собственных – 46,7 млрд. руб., объем расходов – 177,1 млрд. руб. (94,6% к общему объему утвержденных расходов бюджета на 2019 год).

Максимальные объемы собственных (налоговых и неналоговых) доходов мобилизованы следующими администраторами доходов бюджета Республики Крым:

— Управление федеральной налоговой службы по РК – 37,2 млрд. руб. (102,8% к утвержденным плановым показателям);

— Управление Федерального казначейства по РК – 3,6 млрд. руб. (101,2% к плану);

— Министерство имущественных и земельных отношений по РК – 4,2 млрд. руб. (81,7% к плану).

Наряду с этим зампред доложила, что по состоянию на конец минувшего года из резервного фонда Совета министров Республики Крым выделено 132,8 млн. руб., или 44,3% из предусмотренных на 2019 год средств (300 млн. руб.). В том числе 120,5 млн. руб., или почти 91% направлены на мероприятия, связанные с ликвидацией и предупреждением чрезвычайных ситуаций.