Официально: поступления по налогам и сборам в Севастополе демонстрируют устойчивый рост

Руководитель УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила на заседании расширенной коллегии ведомства подвел итоги работы налоговых органов города Севастополя в текущем году и определил основные направления дальнейшей работы.

На территории Севастополя за 4 месяца 2021 года в консолидированный бюджет страны мобилизовано 6,8 миллиарда рублей. Показатель аналогичного периода 2020 года превышен на 19 % (на 1,86 миллиарда рублей). Поступления в Федеральный бюджет возросли на 10 % и составили 1,9 миллиарда рублей. В бюджет субъекта мобилизовано 4,8 миллиарда рублей, что на 23 % выше уровня 4-х месяцев 2020 года. В государственные внебюджетные фонды за 4 месяца 2021 года поступило 3,2 миллиарда рублей страховых взносов, что на 2,8 % выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В ходе коллегии обсудили результаты мероприятий по реализации двух отраслевых проектов ФНС России – проекта «Общественное питание» и проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках города, которые призваны увеличить выручку, фиксируемую ККТ, и как следствие сокращения теневого оборота и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса. В рамках проектов в Управлении создан Оперативный штаб, а также рабочие группы с участием представителей Правительства Севастополя, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и региональных отделений общественных организаций «ОПОРА России» и «Деловая Россия».

С начала года проведено 66 проверок соблюдения законодательства о применении ККТ, 50 из которых в рамках отраслевых проектов. По результатам проверок применено 61 административное наказание в виде предупреждения в связи с совершением правонарушения впервые, а также доначислено 40 тысяч рублей штрафных санкций, которые в полном объеме взысканы в бюджет.

В ходе мероприятия отмечено, что с 1 июля прошлого года в регионе введён налог на профессиональный доход. Заинтересованность в данной системе налогообложения подтверждается динамикой постановки на учет – прирост свыше тысячи человек ежеквартально. Из вставших на учет плательщиков налога 86 % – вновь зарегистрированные лица. С начала текущего года поступления от «самозанятых» составили свыше 6 миллионов рублей.

Руководитель регионального налогового ведомства А.Н. Могила поставил перед членами коллегии задачу по обеспечению динамики поступлений налогов и страховых взносов на уровне, соответствующем индикаторам экономики, а также по обеспечению эффективных мероприятий, направленных на снижение совокупной задолженности и сокращение рисков образования нового долга.

В заседании коллегии приняли участие заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя А.Н. Парикин, заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Т.Г. Лобач, директор Департамента финансов города Севастополя В.В. Штоп.

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя А.Н. Парикин поблагодарил коллектив Управления за профессиональный подход к работе и высокую функциональность налогового ведомства региона, и в преддверии курортного призвал обратить особое внимание на налогоплательщиков, ведущих деятельность в сфере предоставления жилья отдыхающим.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Т.Г. Лобач также отметила важность выведения из тени гостиничного бизнеса и выразила надежду на увеличение бюджетных поступлений в сфере туризма.

Помимо основного заседания, начальники отделов и их заместители приняли участие в «круглых столах», в ходе которых обсуждались актуальные вопросы налогообложения и способы их решения. Тематика «круглых столов» касалась вопросов повышения эффективности отработки «схемных расхождений» по НДС, оптимизации механизмов выявления активов должников. Подводя итоги проведенного мероприятия, А.Н. Могила отметил, что такой метод позволяет каждому сотруднику раскрыть потенциал и обеспечить успешное решение профессиональных задач с высокой результативностью.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе