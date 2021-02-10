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Фото: adamtepl,pixabay.com

Официально: правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:11 10.02.2021

Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. В правительстве отметили, что все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения, — сообщает РАПСИ.

Кроме того, отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощённый порядок. Они позволят гражданам, которые оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований. Такое поручение дал Президент.

Временный порядок установления инвалидности был введён в связи с распространением коронавируса с 9 апреля 2020 года.

Источник: РАПСИ

Официально: правительство продлило упрощенный порядок назначения инвалидности

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