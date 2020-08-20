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Официально: при взрыве в качинской пятиэтажке погиб один человек

Официально: при взрыве в качинской пятиэтажке погиб один человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:28 20.08.2020

Прокуратура Севастополя начала проверку по факту происшествия в поселке Кача. О взрыве и пожаре в многоквартирном доме — качинской пятиэтажке  – ЗДЕСЬ.

Официально: при взрыве в качинской пятиэтажке погиб один человек

Установлено, что сегодня утром, в 7:20, в 3-м подъезде пятиэтажного дома 1983 года постройки произошло возгорание в трехкомнатной квартире на последнем этаже. В результате происшествия погиб один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело (по части 2 статьи 238 УК РФ – оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека).

Официально: при взрыве в качинской пятиэтажке погиб один человек

На месте происшествия ведутся следственные действия. Проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, опрос местных жителей и очевидцев.

Официально: при взрыве в качинской пятиэтажке погиб один человек

Происшествие случилось в квартире дома, расположенной на пятом этаже, в которой проживал одинокий 41-летний мужчина, злоупотреблявший алкоголем. В результате мужчина скончался, — сообщили в региональном управлении Следкома. — Предположительная причина произошедшего – неисправность газового оборудования. В рамках следствия назначены все необходимые экспертизы на предмет установления причины происшествия и состояния газового оборудования.

Официально: при взрыве в качинской пятиэтажке погиб один человек

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа во главе с заместителем руководителя Главного следственного управления Юрием Редькиным.

Официально: при взрыве в качинской пятиэтажке погиб один человек

Фото: Следком.

Официально: при взрыве в качинской пятиэтажке погиб один человек

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