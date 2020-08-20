Официально: при взрыве в качинской пятиэтажке погиб один человек

Прокуратура Севастополя начала проверку по факту происшествия в поселке Кача. О взрыве и пожаре в многоквартирном доме — качинской пятиэтажке – ЗДЕСЬ.

Установлено, что сегодня утром, в 7:20, в 3-м подъезде пятиэтажного дома 1983 года постройки произошло возгорание в трехкомнатной квартире на последнем этаже. В результате происшествия погиб один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело (по части 2 статьи 238 УК РФ – оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека).

На месте происшествия ведутся следственные действия. Проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, опрос местных жителей и очевидцев.

Происшествие случилось в квартире дома, расположенной на пятом этаже, в которой проживал одинокий 41-летний мужчина, злоупотреблявший алкоголем. В результате мужчина скончался, — сообщили в региональном управлении Следкома. — Предположительная причина произошедшего – неисправность газового оборудования. В рамках следствия назначены все необходимые экспертизы на предмет установления причины происшествия и состояния газового оборудования.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа во главе с заместителем руководителя Главного следственного управления Юрием Редькиным.

Фото: Следком.