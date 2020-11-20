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Официально: прожиточный минимум пенсионеров в Крыму на 2021 год установлен в размере 9 546 рублей
Фото: https://rk.gov.ru/ru/article/show/9478

Официально: прожиточный минимум пенсионеров в Крыму на 2021 год установлен в размере 9 546 рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 12:49 20.11.2020

Министерство труда и социальной защиты РК информирует:

Государственным советом Республики Крым 11 ноября 2020 года принят Закон Республики Крым № 124-ЗРК/2020 «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2021 год». Законом увеличен прожиточный минимум пенсионера в Республике Крым на 2021 год на 486 рублей и его величина составит 9 546 рублей.

Отмечается, что по сравнению с 2020 годом величина прожиточного минимума пенсионера увеличится на 634 рубля.

Прожиточный минимум пенсионера применяется для определения социальной доплаты к пенсии для неработающих пенсионеров в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Величина прожиточного минимума пенсионера на соответствующий финансовый год устанавливается в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, утверждаемыми Правительством РФ.

Официально: прожиточный минимум пенсионеров в Крыму на 2021 год установлен в размере 9 546 рублей

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