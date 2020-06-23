Официально: регистрация прав по сделкам в нотариальной форме станет еще удобнее и быстрее

Федеральная нотариальная палата и Росреестр приступают к новому этапу сотрудничества, направленному на повышение эффективности взаимодействия нотариусов и госрегистраторов. На днях ведомства утвердили совместно разработанную дорожную карту, направленную на упрощение регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам и оптимизацию получения сведений из ЕГРН по запросу нотариусов.

Главная цель дорожной карты — обеспечить стабильный, комфортный и, главное, безопасный гражданский оборот в сфере недвижимости с учетом применения современных цифровых технологий. Для нотариусов, наделенных законом особым статусом заявителей, действующих от имени государства и предоставляющих заведомо достоверные сведения для государственного реестра, такие меры играют принципиальную роль, — отмечают в Федеральной нотариальной палате.

Именно при осуществлении регистрации права собственности на недвижимость на основании нотариально удостоверенной сделки, а также при выдаче свидетельства о праве на наследство регистратору не приходится осуществлять дополнительную проверку нотариально удостоверенного документа, так как чистоту и законность сделки обеспечивает нотариус. Прежде чем удостоверить сделку, нотариус проводит обширный комплекс работ, включая правовую экспертизу документов, проверку соответствия воли участников договора их волеизъявлению, разъяснение правовых последствий сделки. Благодаря этому все стороны сделки могут быть уверены в защите своих прав, а риски оспаривания удостоверенного у нотариуса договора сводятся к минимуму. Кроме того, каждый нотариус несет полную имущественную ответственность за проделанную работу. Как следствие, госрегистратору не нужно проводить дополнительные проверки документов, полученных от нотариусов, и он может регистрировать права по таким сделкам в максимально короткие сроки. Цифровой формат взаимодействия между нотариатом и Росреестром позволил еще больше оптимизировать и ускорить такие процессы.

Как отмечает руководитель Росреестра Олег Скуфинский, «эффективное взаимодействие с Федеральной нотариальной палатой, как одним из крупнейших партнеров и пользователей услуг, является для Росреестра приоритетным». По мнению главы ведомства, уже в ближайшем будущем нотариально удостоверенные сделки должны регистрироваться в ЕГРН практически в режиме реального времени.

Напомним, что электронная подача документов в Росреестр на регистрацию права собственности осуществляется нотариусами уже не первый год. Более того, с 2019 года это стало обязательным этапом нотариального удостоверения сделок. То есть все, кто совершил сделку с недвижимостью в нотариальной форме, автоматически получили бонус в виде бесплатного и быстрого решения вопроса с регистрацией права собственности. По закону готовые документы из Росреестра заявитель может получить у нотариуса уже через один рабочий день. Такой же порядок сегодня действует и при оформлении нотариусом наследственных прав. В 2019 году возможностью зарегистрировать право собственности посредством обращения к нотариусу россияне воспользовались более 3 млн раз.

Нотариат России успешно разрабатывает и применяет цифровые технологии, чтобы предоставить гражданам удобные и надежные условия совершения нотариальных действий, где защита прав и законных интересов граждан в обороте недвижимости является одной из наиболее значимых задач. И здесь, несомненно, очень важно наше плодотворное и целенаправленное сотрудничество с Росреестром по всем направлениям нашей совместной компетенции, где особо выделяется приоритет электронного взаимодействия, — считает президент ФНП Константин Корсик.

В рамках дорожной карты также запланировано введение новых инструментов электронного взаимодействия нотариата и Росреестра. В частности, уже в ближайшее время ФНП представит технологию создания и обработки нотариальных документов, удостоверенных двумя и более нотариусами. Такой формат сделки, в рамках которой каждая ее сторона обращается в наиболее удобную для себя нотариальную контору своего города, а уже сами нотариусы связываются между собой электронным образом, будет доступен для заявителей уже с конца этого года.

Еще одним актуальным направлением работы ФНП и Росреестра на новом этапе станет создание системы автоматизированной обработки электронных документов, представленных нотариусами. Среди других запланированных мероприятий — налаживание своевременного информационного обмена между ведомствами, а также работа по совершенствованию нормативной базы, в частности — совместный проект предложения об оптимизации возврата государственной пошлины.

Источник: Федеральная нотариальная палата