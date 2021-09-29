Официально: россияне взяли в августе кредиты наличными на рекордную сумму

По данным «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ), хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков, россияне взяли в августе кредиты наличными на общую сумму 612 млрд рублей. Это максимальный объем средств, которые получили заемщики в этом сегменте за один месяц, за всю историю банковского сектора.

Предыдущий рекорд был установлен в апреле – тогда заемщики взяли кредиты на 610 млрд рублей. По сравнению с июлем 2021 года объем предоставленных банками средств вырос на 5%, по сравнению с августом 2020 года – на 32%, а по сравнению с августом 2019 года – на 40%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Среди 30 регионов, в которых банки выдали наибольший объем кредитов наличными, лишь в Якутии наблюдался спад кредитования по сравнению с июлем (на 6%), а в Саратовской области наблюдалась нулевая динамика. В остальных регионах был рост. Самый сильный – в Ленинградской области (на 12%), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (8%) и Москве (8%).

Средний размер кредита наличными при этом сократился с 347 тыс рублей в июле до 338 тыс рублей в августе. Год назад он составлял 325 тыс рублей. Полная стоимость кредита (ПСК, процентная ставка плюс иные обязательные платежи) выросла на 1 процентный пункт с 15,8% годовых в июле до 15,9% годовых в августе.

Выдачи кредитов наличными установили рекорд за счет значительного увеличения числа заемщиков. С одной стороны, в августе россияне традиционно берут кредиты из-за сезона отпусков и необходимости подготовить детей к началу нового учебного года. С другой стороны, банки продолжают серьезно конкурировать друг с другом за качественных заемщиков, стараясь удерживать процентные ставки на относительно низком уровне, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Артура Александровича.

* Данные являются предварительными и могут отличаться от опубликованных ранее в связи с изменением методологии. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru .

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам августа 2021 года ОКБ хранит информацию о более чем 500 млн кредитах и займах.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru