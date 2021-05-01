Официально: с 1 июля до 1 октября подача воды в Ялте будет круглосуточной

С 1 мая до 1 июля вода в городе будет подаваться с 6:00 до 00:00.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил ситуацию с водоснабжением Ялты. Принято решение об отказе от графиков, но круглосуточно вода в Большой Ялте будет подаваться с 1 июля.

Благодаря мероприятиям, реализованным по поручению Президента, мы смогли принять решение, что с сегодняшнего дня до 1 июля вода будет подаваться с 6:00 до 00:00 ежедневно. С 1 июля до 1 октября подача воды будет круглосуточной. С октября возвращаемся в график 3 на 3, то есть 3 часа утром и 3 часа вечером, — отметил Аксёнов.

Он уточнил, что возвращение к графику в октябре – это худший вариант, основанный на пессимистичных прогнозах накопления воды.