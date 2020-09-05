Официально: с 1 июля и по 1 сентября в Крыму отдохнуло 3,5 миллиона туристов

Всего за два месяца курортного сезона, с 1 июля по 1 сентября, в Крыму отдохнуло 3 539 100 туристов. С начала курортного сезона, с 1 по 31 июля, в Крыму отдохнули 1 432 800 туристов. За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло 2 106 300 туристов, это на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает министерство курортов и туризма РК.

В августе число туристов, проехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту выросла на 40% до 1 479,1 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 70,2% в разрезе всего турпотока. Доля туристов, прибывших на полуостров авиасообщением составила 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп,- говорится в сообщении.

По состоянию на конец августа, в Крыму работало 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендации Роспотребнадзора. В течении всего курортного летнего сезона сотрудники республиканского министерства курортов и туризма проводили консультационные рейды по контролю соблюдения рекомендаций отелями и санаториями по всему Крыму.

У нас хорошие перспективы на осень. Уже сегодня уровень бронирований на сентябрь-октябрь составляет 70-80%, что сопоставимо с показателями высокого сезона, — рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По его словам, загрузка отелей на Южном берегу Крыма в августе составила 95%. В среднем по Крыму в последний месяц – номерной фонд был заполнен до 80%. В начале сентября ситуация, практически, не изменилась.