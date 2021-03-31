Официально: с июля 2022 года можно будет запросить электронный апостиль

Власти смогут проставлять электронный апостиль с двухмерным штриховым кодом. В нем зашифруют адрес интернет-страницы с записями об этом апостиле из специального реестра. Правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.
Обратиться за таким апостилем можно будет онлайн, например через Госуслуги. Запрос потребуется заверить усиленной неквалифицированной ЭП.
Наряду с электронным апостилем заявителю по его запросу будут вправе выдать и бумажный.
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