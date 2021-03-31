Официально: с июля 2022 года можно будет запросить электронный апостиль

Власти смогут проставлять электронный апостиль с двухмерным штриховым кодом. В нем зашифруют адрес интернет-страницы с записями об этом апостиле из специального реестра. Правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Обратиться за таким апостилем можно будет онлайн, например через Госуслуги. Запрос потребуется заверить усиленной неквалифицированной ЭП.

Наряду с электронным апостилем заявителю по его запросу будут вправе выдать и бумажный.

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 N 436

Источник: Нотариальная палата Севастополя