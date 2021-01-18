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Официально: Севастополь готовится к массовой вакцинации от COVID-19
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Официально: Севастополь готовится к массовой вакцинации от COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:54 18.01.2021

В Севастополе готовят систему здравоохранения и профильные структуры к прививочной кампании. В феврале город должен получить 18 тысяч доз вакцины против COVID-19.

После поступления крупной партии мы завершим вакцинацию медработников и учителей и приступим к вакцинации работников транспорта, волонтеров и соцработников, которые оказывают помощь людям. Проработайте также вопрос с полицией. Если они не получают вакцину по своим программам, надо поставить полицейских в приоритетную группу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

По словам директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова, в Севастополь уже поступило 1742 дозы вакцины.

720 учителей привито, остальные медицинские работники. Второй компонент также уже подошел, прививки получили более 400 человек.

В настоящий момент Севастополь может принять 50 тыс. доз вакцин – есть необходимое холодильное оборудование на складе и прививочных кабинетах. Однако городу может понадобиться рефрижератор.

Если поступит 20-30 тыс. доз одновременно, нужен рефрижератор. За один день мы такой объем принять не сможем, сейчас прорабатываем разные варианты, – подчеркивает Виталий Денисов.

Еще один важный вопрос вакцинации – запуск сервиса для записи на прививку на портале Госуслуги.

Директор Департамента цифрового развития Александра Осипова заверила, что сервис полностью готов к работе.

Техническая готовность есть, мы все протестировали. Как только медицина будет готова, мы открываем тайм-слоты – время записи на прививку.

Ориентировочно сервис будет запущен с середины февраля — после того как вакцину получат представители приоритетных групп.

Официально: Севастополь готовится к массовой вакцинации от COVID-19

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