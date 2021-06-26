Официально: Севастополь получает вакцину по графику

Севастополь получает вакцину по графику, кампания по вакцинации от коронавируса проходит в штатном режиме — сообщили в Департаменте здравоохранения Правительства города.

В городе продолжают работать 29 прививочных пунктов. В связи с устойчиво жаркой погодой и необходимостью соблюдения «холодовой цепи», безопасных условий доставки, транспортировки и хранения вакцины, а также в связи со значительным увеличением количества желающих пройти вакцинацию возможны временные (до двух часов) перерывы в работе отдельных пунктов вакцинации до пополнения запаса вакцины с соблюдением всех условий «холодовой цепи». Просим жителей города отнестись с пониманием к таким ситуациям. Для вашего удобства в ближайшее время мы запустим интерактивную систему, в которой будет отображаться оперативная информация о наличии вакцины в разрезе каждого пункта вакцинации, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

На яндекс картах доступна информация о расположении пунктов вакцинации в Севастополе . По состоянию на утро 26 июня в Севастополе привились от коронавируса 79 985 человек. Второй этап вакцинации прошли 65 228 жителей региона. Случаев осложнений в городе не зарегистрировано.

Пройти вакцинацию могут как жители так и гости города-героя. Адреса основных пунктов вакцинации (по графикам работы поликлиник):

Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова: • поликлиника № 1 — улица Адмирала Октябрьского, 19, кабинеты №№ 102, 107 и 223; • поликлиника № 2 — улица Ерошенко, 11, кабинет № 305а; • поликлиника № 3 — улица Бориса Михайлова, 4, кабинеты №№ 220, 222; • поликлиника № 4 — улица Супруна, 19, кабинеты №№ 119 и 223, улица Силаева, 3, кабинеты №№ 1а и 24; • поликлиника № 5 — площадь Геннериха, 1, кабинеты №№ 215 и 221, улица Будищева, 9, кабинеты №№ 5 и 8; • амбулатория общей практики и семейной медицины — улица Шевченко, 3, кабинет № 6.

Городская больница № 4: • взрослая поликлиника — улица Леваневского, 25, кабинеты №№ 102 и 103.

ГБУЗС «Городская больница № 9»: • взрослая поликлиника в Балаклаве — улица Мира, 5, кабинеты №№ 107 и 215; • взрослая поликлиника в Инкермане — улица Умрихина, 16, кабинеты №№ 118 и 218.

Дополнительные пункты вакцинации (по графикам работы фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий):

Городская больница № 4: • врачебная амбулатория п. Кача; • врачебная амбулатория с. Верхнесадовое; • врачебная амбулатория п. Солнечный; • врачебная амбулатория с. Осипенко; • фельдшерско-акушерский пункт с. Вишнёвое; • фельдшерско-акушерский пункт с. Андреевка; • фельдшерско-акушерский пункт с. Дальнее; • фельдшерско-акушерский пункт с. Поворотное; • фельдшерско-акушерский пункт с. Фронтовое.

Городская больница № 9: • врачебная амбулатория с. Орлиное; • врачебная амбулатория с. Терновка; • врачебная амбулатория п. Сахарная головка.

Развернуты также мобильные пункты вакцинации: • площадь Нахимова; • площадка возле ТЦ «Муссон»; • площадка возле ТЦ «Апельсин»; • площадка возле ТЦ SeaMall; • площадь Захарова; • внутри торгового центра «Муссон»; • внутри торгового центра «SeaMall»; • в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».