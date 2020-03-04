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Официально: случаев выявления коронавирусной инфекции в Крыму не выявлено
иллюстрация: vedomosti.ru

Официально: случаев выявления коронавирусной инфекции в Крыму не выявлено

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:05 04.03.2020

О том, что случаев выявления коронавирусной инфекции в Республике Крым не выявлено, сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей республики и гостей полуострова обращаться за информацией только к официальным источникам и не распространять недостоверные публикации в социальных сетях. По состоянию на 3 марта 2020 года, случаев выявления коронавирусной инфекции в Республике Крым не зафиксировано, — цитирует пресс-служба Минздрава РК Антона Лясковского.

Заместитель министра отметил, что по данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию находится порядка 50 человек. Это граждане, которые прибыли из стран и регионов, где сложилась неблагополучная ситуация, и имеют соответствующий эпидемиологический анамнез. Такие пациенты находятся под динамическим медицинским наблюдением на дому, а в случае появления симптомов острых респираторных заболеваний госпитализируются в инфекционные отделения лечебных учреждений. Медработниками забираются пробы и направляются для установления окончательного диагноза. Проведенные исследования по пробам, взятым у граждан, находящимся под медицинским наблюдением в Крыму, подтверждают отсутствие случаев выявления коронавирусной инфекции.

На данный момент в медицинских организациях республики сформирован запас необходимых медикаментов, медицинских масок, пульсоксиметров, противочумных костюмов максимальной защиты, противовирусных костюмов первого класса защиты. Подготовлены аппараты искусственной вентиляции легких, применение которых может потребоваться в тяжелых случаях при госпитализации пациентов. Медицинские организации Республики Крым готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на заболевание, — подчеркнул Антон Лясковский.

Также заместитель министра порекомендовал жителям и гостям полуострова придерживаться мер по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции, с целью предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих. С информацией о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора.

Официально: случаев выявления коронавирусной инфекции в Крыму не выявлено

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