Официально: собрания акционеров можно будет проводить в онлайн-формате

Гражданский кодекс РФ дополнен положениями, позволяющими проводить заседания в онлайн-формате, при котором могут использоваться любые способы, позволяющие достоверно установить участника заседания и дающие возможность ему участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, а также голосовать. Такие возможность и способы могут быть установлены законом, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица.

Кроме того, можно будет составлять по итогам заседания протокол в электронной форме либо посредством аудиовидеофиксации. В протоколе также будет указываться способ дистанционного участия членов собрания.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Предусматривается, что положения Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего федерального закона) применяются к отношениям между участниками гражданско-правовых сообществ, которым сообщения (извещения) о проведении заседаний общих собраний или проведении заочного голосования были направлены после дня вступления в силу настоящего федерального закона.

Федеральный закон от 28.06.2021 N 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»

Источник: КонсультантПлюс