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Официально: в августе в Крыму отдохнуло более двух миллионов туристов
Фото: pixabay.com

Официально: в августе в Крыму отдохнуло более двух миллионов туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:03 01.09.2020

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%.

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал итоги курортного сезона, который «календарно» завершился накануне. По его информации, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2,106 млн. туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, — уточнил Аксёнов.

По данным министерства курортов и туризма Республики, всего за два месяца курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнуло более 3 миллионов 539  тысяч туристов.

Сергей Аксёнов добавил, что на сегодняшний день в республике работает 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80%.

Официально: в августе в Крыму отдохнуло более двух миллионов туристов

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