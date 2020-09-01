Официально: в августе в Крыму отдохнуло более двух миллионов туристов

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%.

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал итоги курортного сезона, который «календарно» завершился накануне. По его информации, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2,106 млн. туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп, — уточнил Аксёнов.

По данным министерства курортов и туризма Республики, всего за два месяца курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнуло более 3 миллионов 539 тысяч туристов.

Сергей Аксёнов добавил, что на сегодняшний день в республике работает 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80%.