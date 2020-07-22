Официально: в Крыму активно ведутся работы по модернизации и развитию сети мобильной связи

В Крыму активно ведутся работы по модернизации и развитию сети мобильной связи. Такое официальное сообщение распространило Управление информационной политики Мининформ РК.

Оператором мобильной связи ООО «К-телеком» в рамках инвестиционного соглашения продолжаются работы по ликвидации пробелов в бесшовном покрытии автомобильной трассы «Симферополь-Ялта-Севастополь». На данном участке сегодня покрытие достаточно хорошее, но когда будут установлены все станции, тогда качество связи значительно улучшится. Также операторами мобильной связи ведется работа по монтажу оборудования вдоль трассы «Таврида», – отметил министр внутренний политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев, добавив, что все устанавливаемые станции, это современные станции последнего поколения.

Так, вдоль трассы «Таврида» планируется вывести в эфир 8 базовых станций до конца 2020 года. На данном этапе закончены работы по выделению земельных участков для строительства базовых станций, а также совместно с ГУП РК «Крымэнерго» ведутся работы по подключению к электроснабжению базовых станций. Кроме этого, на территории республики оператором связи проводятся работы по модернизации базовых станций до уровня 4G.

Михаил Афанасьев сообщил, что на сегодняшний день базовые станции ООО «К-телеком» обеспечивают покрытие 70,3% площади Крымского полуострова и предоставляют услуги подвижной радиотелефонной связи для 95,3% населения (в том числе стандартов 2G, 3G и частично 4G). Аналогичным покрытием обладает оператор связи ООО «КТК ТЕЛЕКОМ».

Кроме того, министр подчеркнул, что в январе 2020 года окончено строительство и введена в эксплуатацию базовая станция подвижной радиотелефонной связи в селе Дмитрово, Симферопольского района.

Также в текущем году были построены и введены в эксплуатацию базовые станции мобильной связи в поселках Научный Бахчисарайского района и Виноградное городского округа Ялта, а также установлены две мини-базовые станции на территории Ялтинской больницы.

Кроме того, по состоянию на май 2020 года, в Крыму (включая город федерального значения Севастополь) оператором связи дооборудованы 211 базовых станций современными технологическими средствами подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (4G), что позволяет абонентам осуществлять высокоскоростной мобильный доступ к сети «Интернет».