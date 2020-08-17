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Официально: в Крыму и в Севастополе бензин очень дорогой. Рейтинг доступности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 17.08.2020

Республика Крым и Севастополь оказались почти в конце рейтинга регионов по доступности бензина для населения. При этом, к слову, ранее президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов не исключил незначительного роста цен на топливо в Крыму в ближайшей перспективе.

Крым занял 65 место из 85 регионов. В республике на чистую среднюю зарплату можно купить 642 литров бензина, а стоимость топлива марки АИ-92 на конец июля составила 45,86 рублей. В свою очередь Севастополь занял 55 место. Там на чистую среднюю зарплату можно приобрести 675 литров, а стоимость АИ-92 чуть больше чем в Крыму — 45,93 рублей, — сообщает РИА Новости Крым. 

Доступнее всего бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Там на чистую среднюю зарплату можно купить 2160 литров топлива, а бензин АИ-92 стоит всего 41,75 рубль. Самым недоступным «регионом» стала Республика Дагестан – 535 литров бензина можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе, а бензин АИ-95 там стоит 45,58 рублей.

Официально: в Крыму и в Севастополе бензин очень дорогой. Рейтинг доступности

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