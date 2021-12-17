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Официально: в Крыму из-за коронавируса праздничных массовых гуляний у ёлки не будет
Иллюстрация: pxhere.com

Официально: в Крыму из-за коронавируса праздничных массовых гуляний у ёлки не будет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 17.12.2021

Глава РК Сергей Аксёнов внес ряд изменений в указ о «режиме повышенной готовности» в Крыму.

Указ.

Главное в документе – запрет на проведение массовых новогодних мероприятий.

Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, возле новогодних ёлок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий, – говорится в указе.

Согласно документу руководители организаций и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, при проведении новогодних и рождественских мероприятий обязаны исключить совместные мероприятия нескольких групп или классов одновременно. Мероприятия необходимо проводить обособленно, а также не допускать присутствие на них родителей, родственников и других лиц.

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Помимо этого, при проведении новогодних и рождественских мероприятий для детей в учреждениях культуры в закрытых помещениях указом предписывается исключить организацию анимационных программ, конкурсов, игр со свободным перемещением детей, организацию фотозон и т.д.

Мероприятия должны проводиться в виде представлений со сцены (арены) при условии заполняемости зала до 70% от общего количества посадочных мест. Допуск совершеннолетних граждан разрешён при наличии сертификата (или QR-кода) о прохождении вакцинации, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний при наличии справки об отрицательном результате лабораторного исследования методом ПЦР. Срок действия ПЦР-теста составляет 48 часов.

 

Официально: в Крыму из-за коронавируса праздничных массовых гуляний у ёлки не будет

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