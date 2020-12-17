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Официально: в Крыму с начала года от коронавируса умерло 400 человек
Фото: rk.gov.ru

Официально: в Крыму с начала года от коронавируса умерло 400 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:49 17.12.2020

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 351 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму.

За 16 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 275 выявлены при обращении за медицинской помощью, 76 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 970 человек.

По данным ежедневного мониторинг, амбулаторное лечение (covid) проходят 2 744 человека, стационарное (covid и пневмония)  — 2 977, изолировано в обсерваторы – 40 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора всего  начала года в Крыму выявлено 20 339 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 15 611 (493 за прошедшие сутки). Число умерших – 400 (8 пациентов скончались 16 декабря).

Официально: в Крыму с начала года от коронавируса умерло 400 человек

Официально: в Крыму с начала года от коронавируса умерло 400 человек

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