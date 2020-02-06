Официально: в Севастополе эпидпорог по ОРВИ и гриппу не превышен

О том, что эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе не превышен, сообщил внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга. Всего четыре жителя региона за пять месяцев болели гриппом, а это в 10 раз меньше аналогичного периода прошлого года.

По официальным данным с сентября на территории Севастополя зарегистрировано 34 тысячи случаев ОРВИ. Эпидемический порог по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом не превышен, – цитирует Сергея Грыгу пресс-служба Правительства Севастополя.

Врачи подчёркивают: гриппа можно избежать. Об этом стоит позаботиться заранее, за несколько месяцев до начала эпидемиологического сезона. Самым эффективным методом профилактики остаётся вакцинация. В Севастополе она стартовала в сентябре и продолжалась до середины декабря. Прививки делали в поликлинике по месту жительства, а также в мобильных амбулаториях на площади Нахимова, перед крупными торговыми центрами . Также была организована работа 110 выездных медицинских бригад на дом. В итоге было привито 48% населения. Напомним, чтобы избежать эпидемии, достаточно вакцинировать 45% жителей региона.

Основная опасность отказа от вакцинации – возможность заболеть гриппом при контакте с заболевшим. К тому же, человек, не прошедший вакцинацию, потенциально опасен для окружающих – является вероятным переносчиком инфекционного заболевания. Сам же грипп грозит возможностью развития осложнений: вирусной пневмонией, которая, в свою очередь, крайне тяжело поддается лечению, — уточнил Сергей Грыга.

В Севастополе иммунизация уже несколько лет проводится с использованием вакцины российского производителя «Совигрипп». Она хорошо зарекомендовала себя – по городу не было зарегистрировано ни одного осложнения после её применения, а количество заболевших гриппом существенно сократилось.