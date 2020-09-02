Официально: вода с Кубани в Крым – слишком затратно и нецелесообразно

Росводресурсы подтвердили: не засуха виновна, а потери в сетях.

Переброска воды на Крымский полуостров с материковой части РФ — Краснодарского края или Ростовской области, — очень дорогостоящий проект, к тому же, в этих регионах, как и в Крыму, наблюдается маловодье, заявляют в Росводресурсах.

Помимо того, что данные варианты (переброски воды в Крым по дну Азовского или Черного моря на расстояние более 500 км) имеют очень высокую стоимость, в Краснодарском крае и Ростовской области также наблюдаются маловодные годы. Краснодарское и Цимлянское водохранилища (второе расположено в Волгоградской и Ростовской областях) в связи с периодом маловодья также находятся на низких отметках, — говорится в ответе федерального агентства водных ресурсов на информационный запрос «Интерфакса» .

Росводресурсы также считают дорогостоящим и нецелесообразным проектом опреснение морской воды в Крыму.

Использование опреснительных установок представляется достаточно дорогим средством, учитывая транспортные затраты от ближайших от моря населенных пунктов. Помимо этого, в результате очистки воды — она теряет полезные вещества — и требует последующей минерализации. Необходима проработка избавления от появляющихся соляных отходов, — отметили в ведомстве.

Кроме того, Федеральное агентство водных ресурсов оценивает как «достаточно дорогую инициативу» создание так называемого «парка самолетов по вызову дождей«.

Целесообразность может оцениваться в случае наличия необходимых погодных условий (облаков), что в засушливый и маловодный период является редкостью, — отметили в Росводресурсах.

Касаясь использования подземных и поверхностных вод как варианта водоснабжения крымчан, в ведомстве подчеркнули, что в каждом конкретном случае его необходимо рассматривать отдельно и понимать, что такая вода требует очистки.

В Крыму объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. Но эту подземную воду надо готовить, она отличается высокой минерализацией. Ее можно задействовать только после мероприятий по доочистке воды для приведения к необходимым параметрам качества, — говорится в ответе на запрос агентства.

В чем же истинная причина водного дефицита в Крыму? Росводресурсы сообщили о больших потерях воды в сетях Симферополя.

Перераспределение речного стока в большинстве случаев позволяет наполнить водохранилища и не допустить дефицита питьевой воды. Из 66 млн. кубометров воды, которую город Симферополь и Симферопольский район использует в год, в среднем 53% объема не доходит до потребителей (в некоторых районах цифры доходят до 80%). Это недопустимо в таком вододефицитном регионе, — подчеркнули в федеральном агентстве водных ресурсов.

Текущий ремонт водопроводных сетей мог бы решить проблемы с недостатком питьевых ресурсов в Крыму, считают федеральные власти.

Основной вопрос — не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании, — заявили в Росводресурсах.

По данным ведомства, средние потери воды в российских регионах составляют 20-30%. В Симферополе — 53%.

Росводресурсы сообщили также, что вододефицитными в Крыму во второй половине XX века — начале ХXI века были 1975, 1984, 1991, 1994, 2001, 2008-2013 годы.

В настоящее время также наблюдается маловодный период — 2019 и 2020 годы. Маловодье — явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Возможно, в 2021 году мы столкнемся с продолжением маловодья. Так что меры по водосбережению и повышению водоотдачи, использованию воды вторично после очистки для технических нужд, увеличение предприятий с замкнутым циклом водопользования в Республике Крым, безусловно, необходимы, — отмечается в ответе на запрос «Интерфакса».

Ведомство добавило, что другие южные регионы России также испытывают недостаток водных ресурсов: в частности, это отдельные районы в Краснодарском, Ставропольском крае, Астраханской области, Калмыкии.

Федеральное агентство водных ресурсов напомнило также, что Симферопольское, Партизанское и Аянское водохранилища (питают столицу Крыма) — это водохранилища, образующиеся за счет естественного стока.

И были годы, когда отметки Симферопольского водохранилища были ниже, чем сейчас, например, 1994 год, — заявляет ведомство.

Пока же Симферополь и 39 населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах перешли на графики подачи воды по часам. Некоторые жители будут получать ее всего два часа в сутки и только в будни.

Симферополь, постоянное население которого более 350 тыс. человек, потреблял до 160 тыс. кубов воды в сутки, за три недели ограничений власти обещали сократить объем до 100 тыс. кубометров. Не исключено, что график ужесточат: по четным дням будут снабжать одну «половину» крымской столицы, по нечетным — другую, таким образом, урежут водопотребление до 70 тыс. кубов в день.

ЧС в крымской столице вводить не планируют.