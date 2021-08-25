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до 2030 года
фото: pxhere.com

Официально: все очередники в России получат жилье до 2030 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:29 25.08.2021

Минстрой планирует до 2025 года предоставить жилье всем очередникам с инвалидностью, а до 2030 года – остальным россиянам льготных категорий, стоящим в очереди на получение жилья.

В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий находятся около 854 тыс. семей. По предварительной оценке ведомства, для решения их вопроса из бюджета необходимо выделить около 1,5 млн рублей. Реализовать данную задачу поможет, в частности, создание единого реестра, куда войдут россияне, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Также планируется использовать социальную аренду с регулируемыми тарифами, что позволит ускорить решение вопроса по обеспечению жильем, — сообщает ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

 

Официально: все очередники в России получат жилье до 2030 года

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