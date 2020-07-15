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Крымчане не хотят платить. В ФНС говорят о сотнях тысяч операций с имуществом без уплаты налогов

Официально: вступили в силу антикризисные поправки в Налоговый Кодекс

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:31 15.07.2020

Вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом №172-ФЗ от 08.06.2020, которые обеспечивают меры поддержки бизнеса в рамках мероприятий по распространению коронавирусной инфекции.

Одна из самых важных поправок касается освобождения некоторых налогоплательщиков от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года. В их число входят индивидуальные предприниматели и организации из пострадавших отраслей, которые внесены в реестр МСП, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе. 

Кроме того, освобождение коснется социально-ориентированных НКО, перечень которых опубликован на сайте Минэкономразвития, и централизованных религиозных организаций. Эти налогоплательщики освобождаются от следующих налогов и сборов:

  • Авансовые платежи по налогу на прибыль за апрель-июнь.
  • Акцизы за апрель-июнь.
  • Водный налог за 2 квартал.
  • НДПИ за апрель-июнь.
  • ЕСХН за 1 полугодие.
  • УСН за 2 квартал.
  • ЕНВД за 2 квартал.
  • Транспортный налог по автомобилям, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.
  • Налог на имущество организаций за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.
  • Налог на имущество физических лиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.
  • Земельный налог по участкам, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.
  • НДФЛ (для ИП на общем режиме) за 2 квартал.

Кроме того, для указанной категории налогоплательщиков введены нулевые тарифы страховых взносов при осуществлении выплат физическим лицам. Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, и внесенных в реестр малого и среднего предпринимательства, без наемных работников уменьшен размер фиксированных взносов на обязательное пенсионное страхование с нынешних 32 448 рублей до 20 318 рублей.

Законом также внесены изменения по налогу на прибыль. Налогом на прибыль не будет облагаться списанный долг по льготному кредиту под 2% годовых. Соответственно налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения также не будут включать в состав своих доходов списание кредитного долга. В состав расходов включили безвозмездную передачу имущества (включая денежные средства) для борьбы с коронавирусной инфекцией органам государственной власти, некоммерческим медицинским организациям, госучреждениям.

Кроме того, освобождены от НДС операции по безвозмездной передаче имущества, если такая передача была осуществлена в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции или для диагностики и лечения вируса и при этом получатель имущества также являются органами государственной власти, государственными муниципальными учреждениями (предприятиями). По таким операциям ранее принятый к вычету НДС восстанавливать не нужно.

Официально: вступили в силу антикризисные поправки в Налоговый Кодекс

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