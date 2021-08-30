Официально: заболеваемость коронавирусной инфекцией в Севастополе снизилась на 13%

Вице-губернатор Александр Кулагин рассказал об эпидемиологической обстановке в Севастополе. По его словам, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 13%.

За неделю у нас выявлен 1 381 случай заражения, в то время как на прошлой неделе заболевших было 1 591 человек. Сократились все наблюдаемые коэффициенты: суточный темп прироста составил 0,63, недельный – 0,75, а коэффициент распространения снизился с 0,98 до 0,84, — отметил Александр Кулагин.

Свободный коечный фонд в Севастополе составляет 17% – это 161 койка из 971 развернутой. Также на 17% сократилось количество пациентов на амбулаторном лечении – с 1 490 до 1 243 человек.

Несмотря на снижение заболеваемости, в середине сентября, согласно прогнозам Роспотребнадзора, ожидается рост из-за начала учебного года, — подчеркнул вице-губернатор.

Соответственно, режим повышенной готовности в Севастополе продлен до конца сентября. А дальше – по обстоятельствам, которые, в том числе, зависят и от темпов вакцинации. На утро 30 августа прививку от коронавируса в Севастополе сделали 130 156 человек. Второй этап вакцинации прошёл 118 921 житель региона. Ревакцинацию вакциной «Спутник Лайт» прошли 830 человек. Среди привитых 39% составляют люди в возрасте свыше 60 лет.