Официальный Киев обиделся на сеть «Спортмастер» из-за работы в Крыму

Санкции в отношении компании «Sportmaster Operations Pte. Ltd» (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО «Спортмастер-Украина», введены на основании информации о работе сети в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» , со ссылкой на информацию СБУ.

Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях, — отметили в СБУ.

Как сообщалось, компания «Sportmaster Operations Pte. Ltd» (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО «Спортмастер-Украина» включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Согласно указу, на три года в отношении сингапурской «Sportmaster Operations» вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Официальный Киев продолжает считать вошедший в состав России Крым своей территорией. Соответственно, любой бренд, который «засветился» в Крыму попадает под украинские санкции.

В СБУ отмечают, что МИД Украины неоднократно обращался с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования.

В «Спортмастер Украина», в свою очередь, заявляют, что продолжает работу исключительно в правовом поле.

В госреестре бенефициарами «Спортмастер-Украина» с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

В целом сеть «Спортмастер» представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании. Компания, по ее данным, входит в Топ-10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.