Официальный Киев заявил, что будет всячески мешать опреснению воды в Крыму

Украина планирует предпринимать шаги по недопущению реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Таким образом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал озвученные главой РК Сергеем Аксёновым планы по созданию опреснительных установок для ликвидации дефицита воды на полуострове.

Ранее было заявление… по привлечению большой международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем мешать реализации этого проекта, — сказал Кулеба в четверг в эфире телеканала « Украина-24 «.

Официальный Киев последователен в желании «засушить» Крым. Первым шагом стало перекрытие доступа воды в Северо-Крымский канал. Теперь украинские власти делают заявления по недопущению опреснения морской воды на полуострове. И дело не в экологии. Создание опреснительных установок в Крыму не несет никакого ущерба окружающей среде.

Экологи с точки зрения слива рассола отрабатывают ситуацию, предварительная информация, что никакого риска не будет, современные технологии позволяют методику очистки рассчитать и трубу вывести в сторону от забора и дальше в море на большую глубину. Ущерба экологии это не нанесет, — рассказал Сергей Аксёнов.

Действительно, дело не в экологии. Дело в политике и отношении украинской власти к крымчанам.

Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Это же надо так ненавидеть людей, — прокомментировал ситуацию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он уверен: украинским политикам не удастся реализовать задуманное.

В свое время они говорили, что и Крымский мост не будет построен и туристов в Крыму не будет. Их очередной иллюзии также предстоит развеяться, — отметил Володин.

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель не сомневается, что намерение властей в Киеве сорвать строительство опреснительных установок на полуострове связано с их «злобной разрушительной сущностью».

Помешать, взорвать, перекрыть – политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность. Злобная и злопамятная политика Украины похожа на куклу в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения, — сказал РИА Новости Гемпель.

Он подчеркнул, что киевские власти продолжают своей враждебной по отношению к крымчанам политикой нарушать международные нормы и права человека.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов назвал ущербными угрозы киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму.

Подобные угрозы ущербны. Все это очередное самодурство украинского министра иностранных дел. Замучается Кулеба «пыль глотать», совершая подобные демарши, — сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, министр иностранных дел Украины своими заявлениями по Крыму все больше напоминает персонажа комедий.

Сенатор Алесей Пушков в Telegram-канале поиронизировал над заявлением Киева оставить жителей Крыма без воды.

В Киеве так сильно хотят вернуть Крым и Донбасс, что упорно взращивают там ненависть к Украине, — считает сенатор.

По мнению Пушкова, попытки Украины устроить водную блокаду Крыму в итоге обернутся против нее. Подобная политика лишь усиливает негативное отношение и не приносит запланированных результатов.