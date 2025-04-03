Офисные сотрудники из Крыма рассказали, какие способы коммуникации используют в работе

В опросе сервиса SuperJob приняли участие офисные сотрудники из Крыма.

Для успешного решения рабочих задач крайне важно, чтобы сотрудники могли эффективно взаимодействовать друг с другом. Какие же способы коммуникации являются наиболее предпочтительными в офисах? Согласно опросу, самым популярным способом взаимодействия являются сообщения в мессенджерах (42% голосов респондентов). На втором месте — электронные письма (39%), а на третьем — личные встречи (38%). 35% опрошенных предпочитают обсуждать рабочие вопросы по телефону. 18% респондентов находят более удобным общение через таск-трекеры или онлайн-доски, а 13% — по видеосвязи.

Мужчины чаще женщин предпочитают личные встречи (46 и 30% соответственно) и телефонные звонки (36 и 34%). Женщинам же больше нравится общаться через мессенджеры (45% против 39% среди мужчин), трекеры задач (22% против 13%) и по видеосвязи (15% против 11%).

Только 19% зумеров готовы решать рабочие задачи по телефону, среди респондентов до 25 лет наиболее популярны мессенджеры (80%). Однако, чем старше жители Крыма, тем реже они используют этот способ коммуникации: так, среди жителей Крыма в возрасте от 25 до 35 лет мессенджеры предпочитает каждый второй (51%), среди 35—45-летних — каждый третий (32%), а среди тех, кто разменял 45-летний рубеж, — лишь каждый пятый (20%). Жители Крыма от 35 до 45 лет предпочитают общаться через электронные письма (48%), в то время как старшему поколению привычнее всего обсуждать задачи при личной встрече (54%).

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем менее охотно они прибегают к письменным способам коммуникации (мессенджерам и email) и чаще предпочитают личные встречи и телефонные звонки.

Время проведения: 11—31 марта 2025 года

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