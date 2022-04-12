Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом… Минобороны РФ о героизме командиров

В Минобороны РФ рассказали о героизме российских офицеров, участвующих в спецоперации на Украине.

В ходе боя с украинскими националистами подполковник Анатолий Ванчугов восстановил основную систему связи. Несмотря на непрекращающийся обстрел, он быстро организовал связь по резервным средствам, благодаря чему было обеспечено устойчивое управление подразделениями и отражена атака. Кроме того, Анатолий спас двух товарищей, получивших осколочные ранения, доставив их в укрытие и оказав им первую помощь.

Подполковник Андрей Гаранин вместе с подчиненными выполнял задачу по восстановлению стратегически важного мостового перехода через реку. Он лично возглавил группу разведки, которая на переправе обезвредила две фугасные мины. В ходе минометного обстрела со стороны украинских диверсантов один из его подчиненных получил ранение. Гаранин вынес его из-под огня, оказал первую помощь, после чего вернулся на переправу.

Капитан Алексей Гостюхин ночью в лесном массиве обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, готовящих нападение на российские подразделения. Капитан незамедлительно передал координаты их дислокации, после чего противник был ликвидирован групповым артиллерийским ударом. Благодаря действиям капитана, готовящаяся атака националистов была сорвана.