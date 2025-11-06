Прямо сейчас:
Офицеры СК поднимают останки бойцов ВОВ и мирных граждан на территории Бахчисарайского района

12:57 06.11.2025

Следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю вместе с добровольцами севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» на территории Бахчисарайского района продолжают поисковые работы по поднятию останков граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук немецко-фашистских захватчиков.

По историческим данным, в феврале и апреле 1944 года в этой местности происходили массовые казни жителей Бахчисарайского района за связь с партизанами и подпольную деятельность, а также военнослужащих, которые находились в городской комендатуре города Бахчисарая. Тела убиенных скидывали в траншеи, которые сейчас и вскрывают поисковики вместе с сотрудниками СК России.

С целью отработки большой территории офицерами СК был применена криминалистическая техника: при помощи георадара обследованы значительные площади, обнаружены точки возможного захоронения граждан. В результате вскрытия почвы были обнаружены останки нескольких красноармейцев и мирных граждан, их личные вещи, патроны различного калибра.

Следователями вместе с поисковиками все останки были аккуратно извлечены и направлены для производства судебно-медицинских экспертиз с целью установления точных причин и периода смерти.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю действует свой поисковый отряд «Патриоты Победы», который оказывает активное содействие поисковым объединениям полуострова в исследовании территорий, где в период Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, в поднятии останков и увековечивании памяти павших красноармейцев, проводятся совместные патриотические и памятные мероприятия.

Общая цель офицеров, поисковиков и всех неравнодушных крымчан – достойно проводить в последний путь героических бойцов, поскольку пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной.

источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю 

