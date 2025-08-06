Офицеры СК помогли ветерану труда из Феодосии получить благоустроенное жилье

Семья Кубликовых с огромной радостью принимает дорогих гостей – сотрудников Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю уже в своем новом доме в Феодосии. За чашкой чая ветеран труда Людмила Николаевна, ее внучка Екатерина и правнук Мирон делятся планами по обустройству комнат. Однако так было не всегда …
Людмила Николаевна со слезами на глазах вспоминает о своем старом жилище, в котором выросло не одно поколение ее большой семьи. Еще в юности она переехала в Крым, где на то время уже обосновались ее родители. Скромный, но такой родной дом, 1907-го года постройки.
В этих стенах проходили все семейные праздники, это были светлые и счастливые дни, наш дом видел и радость и горе моих родных, а на дверной коробке до сих пор остались пометки с ростом каждого из членов семьи, начиная с самых малых лет, — делится Людмила Кубликова.
Семья Кубликовых ремонтировала дом своим силами, пока в 2022 году не произошло обрушение одной из несущих стен и образовались внутренние повреждения конструкции здания. Тогда же одноэтажное строение было признано аварийным и подлежащим сносу. Долгое время семья из шести человек ждала долгожданного новоселья, ежегодно Кубликовы писали множество обращений в органы власти, однако их не слышали. В итоге летом 2024 года внучка Екатерина обратилась к крымским следователям.
По поручению руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева офицеры оперативно подключились к решению проблемной ситуации. Главный следователь полуострова выехал к уважаемому пенсионеру, чтоб в рамках приема лично принять все доводы и дать на месте указания территориальному следственном отделу по оказанию помощи ветерану труда и ее семье.
Пройдя ни один кабинет в стенах органов местного самоуправления, мы уже и не надеялись на восстановление наших прав, — вспоминает внучка ветерана Екатерина Воробьева. – Но уже после первой встречи с офицерами Главного следственного управления мы поняли, что решение нашего жилищного вопроса сдвинулось с мертвой точки. А такого внимательного и чуткого отношения мы ранее нигде не встречали. Мы рады, что нас услышали.
И вот — долгожданное новоселье Людмилы Николаевны и ее родных в своем теперь уже благоустроенном доме в Феодосии. Семья Кубликовых поблагодарила сотрудников СК за оказанное содействие в выдаче им положенной по закону выплаты на приобретение жилья. Людмила Николаевна отметила, что теперь офицеры следственного отдела по городу Феодосии – тоже неотъемлемая часть ее семьи.
источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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