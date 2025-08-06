Офицеры СК помогли ветерану труда из Феодосии получить благоустроенное жилье

Пройдя ни один кабинет в стенах органов местного самоуправления, мы уже и не надеялись на восстановление наших прав, — вспоминает внучка ветерана Екатерина Воробьева. – Но уже после первой встречи с офицерами Главного следственного управления мы поняли, что решение нашего жилищного вопроса сдвинулось с мертвой точки. А такого внимательного и чуткого отношения мы ранее нигде не встречали. Мы рады, что нас услышали.

И вот — долгожданное новоселье Людмилы Николаевны и ее родных в своем теперь уже благоустроенном доме в Феодосии. Семья Кубликовых поблагодарила сотрудников СК за оказанное содействие в выдаче им положенной по закону выплаты на приобретение жилья. Людмила Николаевна отметила, что теперь офицеры следственного отдела по городу Феодосии – тоже неотъемлемая часть ее семьи.

источник: пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю