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Офицеры Следкома в канун Дня защитника Отечества передали фронту препарат от крымских ученых

Офицеры Следкома в канун Дня защитника Отечества передали фронту препарат от крымских ученых

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 21:50 20.02.2024

Из лаборатории – на передовую.

Польза экстрактов горных трав и забота ученых Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, — вот секрет армейского спрея, разработанного в лабораториях вуза специально для нужд бойцов специальной военной операции.

Офицеры Следкома в канун Дня защитника Отечества передали фронту препарат от крымских ученых

В канун Дня защитника Отечества сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю подготовили праздничные посылки на передовую в подшефное подразделение 126-ой отдельной Гвардейской бригады береговой обороны.

Вместе с подарками от личного состава и кадет школы-лицея №3 им. А.С. Макаренко города Симферополя следователи выполнили еще одну важную, добрую миссию – передали от Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского многофункциональный антисептик. Представители вуза знают, что офицеры с первых дней проведения СВО помогают бойцам, проводят частые акции по сбору и отправке им гуманитарной помощи, а потому решили присоединиться, — рассказали в Следкоме.

Офицеры Следкома в канун Дня защитника Отечества передали фронту препарат от крымских ученых

По словам исполняющего обязанности ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимира Курьянова, ученые работали над созданием препарата около года. Среди его свойств – дезинфекция, заживление ран после травм, сильных ожогов, аллергических реакций. Студенты же придумали дизайн этикетки с изображением солдата. Антисептик предварительно прошел все испытания. И вот три тысячи флаконов вуз передает руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву для дальнейшей транспортировки солдатам.

Отрадно, что крымчане едины в добрых делах, которые совершаются ради Победы, — отметил главный следователь полуострова. – И каждый раз после доставки гумгрузов нам очень важна обратная связь от бойцов – парни благодарят именно за моральную поддержку, за детские письма, рисунки.

Офицеры Следкома в канун Дня защитника Отечества передали фронту препарат от крымских ученых

Ученые КФУ отметили, что полезные для фронта разработки продолжаются. Как и постоянная помощь офицеров Следкома России – до выполнения бойцами всех поставленных задач.

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