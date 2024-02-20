Офицеры Следкома в канун Дня защитника Отечества передали фронту препарат от крымских ученых

Из лаборатории – на передовую.

Польза экстрактов горных трав и забота ученых Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, — вот секрет армейского спрея, разработанного в лабораториях вуза специально для нужд бойцов специальной военной операции.

В канун Дня защитника Отечества сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю подготовили праздничные посылки на передовую в подшефное подразделение 126-ой отдельной Гвардейской бригады береговой обороны.

Вместе с подарками от личного состава и кадет школы-лицея №3 им. А.С. Макаренко города Симферополя следователи выполнили еще одну важную, добрую миссию – передали от Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского многофункциональный антисептик. Представители вуза знают, что офицеры с первых дней проведения СВО помогают бойцам, проводят частые акции по сбору и отправке им гуманитарной помощи, а потому решили присоединиться, — рассказали в Следкоме.

По словам исполняющего обязанности ректора КФУ им. В.И. Вернадского Владимира Курьянова, ученые работали над созданием препарата около года. Среди его свойств – дезинфекция, заживление ран после травм, сильных ожогов, аллергических реакций. Студенты же придумали дизайн этикетки с изображением солдата. Антисептик предварительно прошел все испытания. И вот три тысячи флаконов вуз передает руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву для дальнейшей транспортировки солдатам.

Отрадно, что крымчане едины в добрых делах, которые совершаются ради Победы, — отметил главный следователь полуострова. – И каждый раз после доставки гумгрузов нам очень важна обратная связь от бойцов – парни благодарят именно за моральную поддержку, за детские письма, рисунки.

Ученые КФУ отметили, что полезные для фронта разработки продолжаются. Как и постоянная помощь офицеров Следкома России – до выполнения бойцами всех поставленных задач.