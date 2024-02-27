Официальная информация МВД по Республике Крым о якобы введенном в Джанкое плане «Перехват»

Сегодня на ряде Интернет-ресурсов появилась информация о якобы введенном в Джанкое плане «Перехват». Вот эта новость в изложении уважаемого федерального источника Lenta.ru:
План «Перехват» из-за группы из 10 подозрительных человек объявили в Джанкое (Крым). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, около военного аэродрома города охраняющие его офицеры заметили подозрительную группу. Двое неизвестных с фонариками были около склада горюче-смазочных материалов, а восемь человек ходили вдоль железнодорожных путей. Первая пара заметила правоохранителей, села в машину и уехала в неизвестном направлении, а вторые ушли в лес.
Солдаты сразу сообщили о случившемся полиции. Вскоре в городе и окрестностях объявили план «Перехват», но предполагаемых диверсантов найти не удалось. Правоохранители ведут проверку.
UPD: власти Крыма опровергли информацию о введении плана «Перехват». Об этом «Ленте.ру» сообщили в оперштабе региона.
«Перехват» — это план, согласно которому действуют сотрудники МВД при розыске транспортных средств, которые могут быть связаны с тяжкими преступлениями или терактами.
Как вы понимаете, информация была дополнена позднее. И вот ее первоисточник — официальный канал МВД по Республике Крым:
В сети Интернет появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана «Перехват» по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам.
Как говорится, расходимся. «Перехвата» нет и не было.
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С тегами: МВД России в Крыму