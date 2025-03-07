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Официально: действие программы материнского (семейного) капитала продлено до конца 2030 года﻿
источник фото: Нотариальная палата города Севастополя

Официально: действие программы материнского (семейного) капитала продлено до конца 2030 года﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:48 07.03.2025

До внесения изменений действие программы было ограничено датой 31 декабря 2026 года. Принятым законом программа поддержки семей продлена еще на 4 года — по 31 декабря 2030 года.

В рамках программы маткапитал предоставляется на второго и последующих детей. Предоставленные средства можно направить, в частности, на улучшение жилищных условий и оплату образования.

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Федеральный закон от 28.02.2025 N 24-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Источник: КонсультантПлюс 

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