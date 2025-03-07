Официально: действие программы материнского (семейного) капитала продлено до конца 2030 года﻿

До внесения изменений действие программы было ограничено датой 31 декабря 2026 года. Принятым законом программа поддержки семей продлена еще на 4 года — по 31 декабря 2030 года.
В рамках программы маткапитал предоставляется на второго и последующих детей. Предоставленные средства можно направить, в частности, на улучшение жилищных условий и оплату образования.
Федеральный закон от 28.02.2025 N 24-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
Источник: КонсультантПлюс
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