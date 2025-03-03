Официально: для участников СВО и членов их семей расширен перечень налоговых льгот

О том, какими льготами пользуются участники специальной военной операции и члены их семей, шла речь на семинаре, который сотрудники УФНС России по г. Севастополю провели для социальных координаторов филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Андрей Хабаров отметил, что новая редакция Налогового кодекса освобождает от уплаты налога на имущество лиц, принимавших участие в специальной военной операции, а также членов их семей начиная с 2022 года.

К категориям, имеющим право на льготу, в частности, отнесены участники СВО:

проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции;

граждане, заключившие контракт о пребывании в добровольческом либо заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ;

лица, выполняющие возложенные на них задачи на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в период проведения СВО: сотрудники СК России, федеральной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, прокурорские работники;

лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел РФ, которые выполняют задачи по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности на участках, примыкающих к районам проведения СВО;

члены семей вышеуказанных лиц.

Льготные категории освобождены от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности. Для применения льготы периодом участия в СВО признается календарный год, независимо от срока участия в СВО.

Андрей Хабаров рассказал и о других мерах поддержки, предусмотренных для военнослужащих и мобилизованных. Для такой категории налогоплательщиков предусмотрено продление сроков уплаты всех имущественных налогов на срок службы и три месяца.

Льготами также пользуются ветераны боевых действий. На эту категорию налогоплательщиков распространяется:

освобождение от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности;

уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка;

освобождение от уплаты транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Данная льгота будет применена при исчислении транспортного налога в 2025 году.

Для ветеранов боевых действий налоговый орган применяет льготы в беззаявительном порядке – на основании сведений, полученных из Социального фонда России.

Уточнить льготные категории можно, воспользовавшись сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» . Для поиска необходимо выбрать вид налога, налоговый период и регион, после чего сервис выдаст нормативный документ, устанавливающий льготы.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Елена Маслова рассказала о преимуществах электронного взаимодействия с налоговой службой. Она уточнила, какими электронными сервисами могут воспользоваться участники специальной военной операции и члены их семей. Проверить наличие льготы можно в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «сведения», вкладка «льготы». Если льгота не учтена, налогоплательщик, имеющий на нее право, может направить заявление непосредственно в личном кабинете. Также заявление о льготе можно представить через МФЦ , по почте или лично.

Заместитель начальника камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Елена Мацепуро осветила вопросы обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) денежного довольствия и других выплат, полученных военнослужащими.

От уплаты НДФЛ для участников СВО освобождаются следующие виды доходов:

Денежные и имущественные выплаты, безвозмездно полученные участником СВО в связи с прохождением военной службы по мобилизации/контракту.

Материальная помощь, полученная в связи с заключением контракта и выплаченная работодателем или государством.

Материальная помощь участнику СВО/членам его семьи в связи с ранением, травмой, иным повреждением здоровья.

Доходы в связи с прекращением обязательства по кредитному договору (договору займа).

Все виды компенсационных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, связанных с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.

Ставки НДФЛ в 2025 году для участников СВО останутся без изменений: для доходов до 5 миллионов рублей – 13%, а для доходов свыше 5 миллионов рублей – 15%.

Слушатели семинара отметили высокую ценность полученной информации и поблагодарили сотрудников Управления.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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