Официально: добровольцам СВО учтут службу при пенсионных выплатах за выслугу лет

По данным пресс-службы, закон затронет в том числе военных, пожарных и сотрудников других силовых ведомств. Ранее им уже засчитывали добровольческую службу при назначении страховой пенсии, теперь к исчислению добавится выслуга лет.

Надо оперативно направить законопроект парламентариям, чтобы уже с 1 января следующего года этот федеральный закон вступил в силу, – отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет.

источник: РИА Новости Крым