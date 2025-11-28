Прямо сейчас:
Официально: добровольцам СВО учтут службу при пенсионных выплатах за выслугу лет
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:39 28.11.2025

Участникам спецоперации, состоящие в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет. Об этом сообщили в правительстве России.

По данным пресс-службы, закон затронет в том числе военных, пожарных и сотрудников других силовых ведомств. Ранее им уже засчитывали добровольческую службу при назначении страховой пенсии, теперь к исчислению добавится выслуга лет.

Надо оперативно направить законопроект парламентариям, чтобы уже с 1 января следующего года этот федеральный закон вступил в силу, – отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях приграничных регионов, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет.

источник: РИА Новости Крым 

