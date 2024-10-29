Официально: доходы бюджета Республики Крым в 2025 году запланированы на уровне 220,4 млрд рублей

Так, согласно проекту, доходы бюджета в 2025 году составят 220,4 млрд рублей, в 2026-м – 213,5 млрд, в 2027-м – 197,6 млрд рублей. «Уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году планируется в объеме 94,4 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м – соответственно 96 и 101,5 млрд рублей. То есть с каждым годом поступления в бюджет республики растут, а это важный индикатор позитивных тенденций в экономике. Для понимания: в сравнении с 2014 годом объем собственных доходов увеличен в 8 раз, – сообщил Глава Крыма.

В то же время расходы в 2025 году запланированы на уровне 224,3 млрд рублей, в 2026-м – 216,8 млрд, в 2027-м – 200,9 млрд рублей.

Бюджетный дефицит будет покрываться прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет дополнительных доходов, экономии, а также за счет привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета, – пояснил Глава республики.

При этом на развитие экономики в следующем году предусмотрено 73,2 млрд рублей; в 2026-м – 76,6 млрд; в 2027-м – 59,1 млрд рублей. Приоритетной сферой остается социальная политика. На это направление в следующие три года будет потрачено соответственно 36,1; 37,2; 38,8 млрд рублей. На нужды образования запланировано 44,5; 42,2; 40,6 млрд рублей. На финансирование здравоохранения: 19,3 млрд рублей в 2025 году; 17 млрд – в 2026-м; 16,6 млрд рублей – в 2027 году.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства также является одной из первостепенных. В следующем году на ее развитие будет выделено 29,8 млрд рублей, в последующие два года – 21,2 и 23,2 млрд рублей. Объемы дорожного фонда составят в 2025 году 41,5 млрд рублей; в 2026-м – 53,5 млрд; в 2027 году – 37 млрд рублей.

Сергей Аксёнов акцентировал, что при формировании проекта бюджета решена главная задача – оптимальное соотношение между потребностями в бюджетных расходах и возможностями доходных источников.

Проект главного финансового документа республики будет представлен на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым