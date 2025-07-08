Официально: экскурсоводы Крыма могут проходить аттестацию по отдельным муниципальным образованиям

Важными изменениями в порядке прохождения аттестации являются:

возможность подачи заявления на прохождение аттестации по желанию соискателя по отдельным муниципальным образованиям Республики Крым, на территории которых соискатель намерен оказывать услуги экскурсоводов (гидов), гидов – переводчиков после прохождения аттестации;

обязательная подача заявления на прохождение аттестации соискателем в электронном виде через сеть «Интернет» посредством ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с самостоятельной загрузкой необходимых документов;

сокращение срока рассмотрения Министерством заявления об аттестации и прилагаемых к нему документов и сведений до 2 рабочих дней со дня их поступления;

проведение Министерством не менее одного квалификационного экзамена в течение каждого календарного месяца в соответствии с графиком аттестации;

направление Министерством соискателю по результатам успешного прохождения аттестации в электронном виде нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика с одновременным упразднением вида документа «аттестат экскурсоводов (гидов), гидов – переводчиков» (после реализации указанной технической возможности в государственной информационной системе).

C целью проведения квалификационного экзамена в соответствии с измененным порядком аттестации утвержден приказ Министерства курортов и туризма Республики Крым «Об утверждении перечней вопросов тестирования и практических заданий для проведения квалификационного экзамена в рамках проведения аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в Республике Крым».

Вышеуказанные документы и даты проведения аттестации размещены на официальной странице Министерства курортов и туризма Республики Крым в разделе «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов – переводчиков» по ссылке: https://mtur.rk.gov.ru/structure/0497cce7-6753-438e-9266-13ac0e696404

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК