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Официально: экскурсоводы Крыма могут проходить аттестацию по отдельным муниципальным образованиям
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Официально: экскурсоводы Крыма могут проходить аттестацию по отдельным муниципальным образованиям

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:03 08.07.2025

1 июля 2025 года вступили в силу приказы Министерства курортов и туризма Республики Крым  «О некоторых вопросах проведения аттестации экскурсоводов (гидов), гидов – переводчиков в Республике Крым», «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством курортов и туризма Республики Крым государственной услуги «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов – переводчиков» в соответствии с которыми изменен порядок прохождения аттестации экскурсоводов (гидов), гидов – переводчиков в Республике Крым.

Важными изменениями в порядке прохождения аттестации являются:

  • возможность подачи заявления на прохождение аттестации по желанию соискателя по отдельным муниципальным образованиям Республики Крым, на территории которых соискатель намерен оказывать услуги экскурсоводов (гидов), гидов – переводчиков после прохождения аттестации;
  • обязательная подача заявления на прохождение аттестации соискателем в электронном виде через сеть «Интернет» посредством ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с самостоятельной загрузкой необходимых документов;
  • сокращение срока рассмотрения Министерством заявления об аттестации и прилагаемых  к нему документов и сведений до 2 рабочих дней со дня их поступления;
  • проведение Министерством  не менее одного квалификационного экзамена в течение каждого календарного месяца в соответствии с графиком аттестации;
  • направление Министерством соискателю по результатам успешного прохождения аттестации в электронном виде нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика с одновременным  упразднением  вида документа «аттестат экскурсоводов (гидов), гидов – переводчиков» (после реализации указанной технической возможности в государственной информационной системе).
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C целью проведения квалификационного экзамена в соответствии с измененным порядком аттестации утвержден приказ Министерства курортов и туризма Республики Крым «Об утверждении перечней вопросов тестирования и практических заданий для  проведения квалификационного экзамена в рамках проведения аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков в Республике Крым».

Вышеуказанные документы и даты проведения аттестации размещены на официальной странице Министерства курортов и туризма Республики Крым в разделе «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов – переводчиков» по ссылке: https://mtur.rk.gov.ru/structure/0497cce7-6753-438e-9266-13ac0e696404

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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